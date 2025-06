Tre ragazze rischiano di annegare a mare | salvate da un turista napoletano

In un caldo pomeriggio di domenica a Rodi Garganico, tre ragazze sono state salvate dall'annegamento grazie al coraggio di Ciro Cesario, turista napoletano. Nonostante il mare tranquillo e il fondale sicuro, un’improvvisa emergenza ha messo a rischio la loro vita. La prontezza del visitatore, che ha ascoltato le loro grida, ha evitato una tragedia. Un esempio di altruismo che dimostra come un gesto possa fare la differenza.

Paura in un lido di Rodi Garganico in provincia di Foggia intorno alle ore 12.00 di domenica 29 giugno. Tre ragazze hanno rischiato di annegare in acqua nonostante il mare calmo e il fondale basso e sabbioso. Le loro urla hanno spinto un turista napoletano, Ciro Cesario, in vacanza nella localitĂ . 🔗 Leggi su Napolitoday.it