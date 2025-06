Tre nuovi alberi monumentali in provincia di Como | ecco dove si trovano e quanto sono alti

Scopri i tre straordinari alberi monumentali appena inseriti in provincia di Como, simboli di biodiversità e storia locale. Questi giganti verdi non solo arricchiscono il paesaggio, ma rappresentano anche un patrimonio naturale da preservare e amare. Con altezze che raggiungono i 30 metri, sono veri e propri custodi del passato e della natura. Ecco dove si trovano e quanto sono alti, per conoscere meglio questi tesori verdi che meritano la nostra attenzione.

Lo scorso 9 giugno, Regione Lombardia ha aggiornato l’elenco degli alberi monumentali presenti sul territorio, aggiungendo 48 nuovi esemplari tra singoli alberi, gruppi e filari di particolare valore storico e paesaggistico. Con queste nuove iscrizioni e la cancellazione di sette alberi non più. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: alberi - monumentali - provincia - como

Il cuore verde di Milano: un viaggio tra gli alberi monumentali - Il 28 maggio, ai giardini di Porta Venezia, Milano darà il via al primo “tour monumentale” dedicato agli alberi secolari.

Evoluzione Sostenibile. Un primato (possibile) per l’amministrazione Costantini: reintegrare gli alberi perduti. L’amministrazione Costantini è continuamente alla ricerca di primati, spesso però solo immaginati. Basti ricordare, a mo’ di esempio, i record di prese Vai su Facebook

Tre nuovi alberi monumentali in provincia di Como: ecco dove si trovano e quanto sono alti; A Lecco più alberi “monumentabili” che a Roma, ma (quasi) nessuno lo sa; Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 21 e domenica 22 giugno 2025.

Alberi monumentali, in Toscana un patrimonio verde - MSN - Via libera del Consiglio regionale all'aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali della Toscana. Secondo msn.com

Piante monumentali: Cremona la provincia con meno esemplari - Cremonaoggi - Alle loro spalle le province di Sondrio (51), Como (49), Bergamo (39), Monza Brianza (23), Lecco (15), Lodi (13), Mantova (12), Pavia (12) e Cremona (8). Lo riporta cremonaoggi.it