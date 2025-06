Tre gattini abbandonati e un cane lasciato legato al sole salvati dalla polizia locale

Una mattina che avrebbe potuto essere tragica si è trasformata in un atto di speranza, grazie all’intervento tempestivo della Polizia Locale di Ravenna. Tre gattini abbandonati e un cane lasciato legato al sole sono stati salvati da un gesto di umanità e collaborazione con ENPA. Questa vicenda dimostra che, anche nelle situazioni più difficili, la solidarietà può fare la differenza. Un esempio che ci invita a riflettere sulla cura degli animali e sulla responsabilità sociale.

Ravenna, 29 giugno 2025 – Erano stati abbandonati in strada, probabilmente lanciati da un veicolo ( stante la presenza del trasportino capovolto), i tre cuccioli di gatto che questa mattina (domenica) intorno alle 8, in via Spallazzi a Casalborsetti, sono stati soccorsi dal personale (solitamente impegnato in spiaggia) dell ’Ufficio Antiabusivismo Commerciale della Polizia Locale di Ravenna. Grazie alla collaborazione dell’Enpa e di un loro volontario, si è reso disponibile uno spazio per la degenza dei mici randagi che la stessa associazione dispone presso il canile municipale. Un altro intervento è stato inoltre svolto ieri, intorno alle 14, a seguito di segnalazione di una guardia giurata di Mirabilandia, c he riferiva che nei pressi dell' ingresso del parco divertimento c’era un cane legato ad un albero ed esposto al sole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tre gattini abbandonati e un cane lasciato legato al sole salvati dalla polizia locale

