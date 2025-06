Tre dispersi in mare ricerche della Capitaneria di Porto

Tre persone sono attualmente disperse al largo di Taranto, scatenando un'intensa operazione di ricerca da parte della Capitaneria di Porto. Le loro imbarcazioni sono scomparse improvvisamente nel nulla, dopo l’allarme lanciato dai familiari che temono il peggio. La comunità è in apprensione, sperando in un esito positivo. La vicenda mette in luce l’importanza delle misure di sicurezza in mare e la rapidità con cui intervenire in situazioni di emergenza.

Tre persone sono disperse in mare al largo di Taranto e le ricerche sono partite dopo l'allarme lanciato dai familiari. Si tratta di tre diportisti che questa mattina hanno preso il mare a bordo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Tre dispersi in mare, ricerche della Capitaneria di Porto

