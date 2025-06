Travolto e ucciso a 16 anni | arrestato a Perugia un uomo legato al clan La Torre

Una tragedia che ha scosso la comunità di Mondragone: un ragazzo di 16 anni, Luigi Petrella, perde la vita dopo essere stato travolto da un'auto. La scena si trasforma in un dramma ancora più cupo con l’arresto di Pietro Cascarino, sospettato pirata della strada e legato al clan La Torre. La giustizia è ora chiamata a fare luce su questa triste vicenda, ma il dolore resta immenso e richiede risposte immediate.

I carabinieri hanno fermato il presunto pirata della strada che venerdì sera a Mondragone (Caserta) ha travolto con la sua auto lo scooter Honda guidato dal 16enne Luigi Petrella che, dopo essere caduto, è deceduto al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. Si tratta di Pietro Cascarino, pregiudicato di 53 anni, ritenuto vicino al clan camorristico La Torre di Mondragone, fratello di Giovanni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Travolto e ucciso a 16 anni: arrestato a Perugia un uomo legato al clan La Torre

In questa notizia si parla di: travolto - anni - clan - torre

Bambino di 6 anni scappa al controllo della mamma mentre gioca con il fratellino e finisce in mezzo alla strada, travolto da un Suv Mercedes: è grave - Un tragico incidente ha scosso Romano d'Ezzelino, nel Vicentino, quando un bambino di sei anni, sfuggito al controllo della madre durante un gioco con il fratellino, è stato investito da un Suv Mercedes.

#Caserta Fermato il presunto pirata della strada che venerdì sera, a Mondragone, avrebbe travolto con la propria auto il 16enne Luigi Petrella, poi deceduto in ospedale. Si tratta di un pregiudicato 53enne, ritenuto vicino al clan camorristico La Torre Vai su X

Luigi Petrella investito e ucciso a 16 anni: pregiudicato vicino al clan La Torre fermato a Perugia; Caserta, fugge dopo aver travolto e ucciso un 16enne in scooter: fermato pregiudicato; Sedicenne morto in scooter a Mondragone, fermato per omicidio stradale un 53enne pregiudicato.

Luigi Petrella investito e ucciso a 16 anni: pregiudicato vicino al clan La Torre fermato a Perugia - Rintracciato a Perugia e fermato per omicidio stradale il presunto investitore del 16enne a Mondragone: è Pietro Cascarino, ritenuto legato al clan La ... Riporta fanpage.it

Luigi Petrella travolto e ucciso in scooter a 16 anni, fermato il pirata che era fuggito senza soccorrerlo. È un pregiudicato - È stato individuato e fermato il presunto pirata della strada che venerdì sera ha investito e ucciso Luigi Petrella, 16 anni, originario di Mondragone. Secondo msn.com