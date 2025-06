Travolto da un’auto sull’Amalfitana muore 76enne

Tragedia all’alba sulla suggestiva strada statale Amalfitana: un pescatore di 76 anni perde la vita dopo essere stato travolto da un’auto mentre era in bicicletta. Un incidente che scuote la comunità di Cetara e che sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza sulle strade. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche di questa drammatica vicenda. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un incidente mortale si è verificato all’alba sulla strada statale Amalfitana, nel territorio comunale di Cetara (Salerno). Ad avere la peggio è stato un pescatore 76enne, travolto da un’auto – guidata da una 22enne del posto – mentre era in sella alla sua bici. L’impatto, avvenuto intorno alle 5, non ha lasciato scampo all’anziano, deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Amalfi. Sotto choc la comunità di Cetara che, tra l’altro, proprio oggi celebra San Pietro, santo patrono del borgo. I festeggiamenti si terranno in tono minore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Travolto da un’auto sull’Amalfitana, muore 76enne

In questa notizia si parla di: travolto - auto - amalfitana - 76enne

Noto imprenditore muore travolto da un’auto - Una tragicità inaspettata colpisce il mondo imprenditoriale: Pietro Lapiana, 70 anni, icona dell'innovazione aerospaziale e della robotica, ha perso la vita in un incidente mentre pedalava.

Travolto da un'auto sull'Amalfitana, muore 76enne; Cetara, tragedia nel giorno di San Pietro: 76enne travolto e ucciso; Cetara, tragedia nel giorno di San Pietro: 76enne travolto e ucciso.

Travolto da un'auto sull'Amalfitana, muore 76enne - Un incidente mortale si è verificato all'alba sulla strada statale Amalfitana, nel territorio comunale di Cetara (Salerno). Scrive ansa.it

Incidente mortale sulla statale amalfitana a cetara: un pescatore 76enne travolto da un’auto mentre era in bici - Un grave incidente sulla statale Amalfitana a Cetara ha causato la morte di un pescatore di 76 anni, interrompendo i festeggiamenti di San Pietro e avviando indagini dei carabinieri di Amalfi. Segnala gaeta.it