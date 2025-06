Trattamento dei fibromi uterini con miolisi a radiofrequenza | Aoup fra le prime in Italia

Scopri come la miolisi a radiofrequenza sta rivoluzionando il trattamento dei fibromi uterini, offrendo una soluzione mini invasiva e altamente efficace. Tra le prime in Italia, l'Azienda ospedaliero-universitaria pisana si distingue per aver introdotto questa tecnologia innovativa già nei primi anni 2010. Alcune pazienti di Pisa hanno già sperimentato i benefici di questa procedura all’avanguardia, dimostrando come il futuro della ginecologia possa essere più sicuro e meno doloroso. Gli interventi...

Alcune pazienti pisane hanno già potuto usufruire della miolisi a radiofrequenza, un trattamento ultramininvasivo per i fibromi uterini introdotto nei primi anni del 2010: l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana è uno dei centri italiani che offrono questa metodica innovativa. Gli interventi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: trattamento - uterini - miolisi - radiofrequenza

Fibromi, a Lecco una tecnica rivoluzionaria per toglierli senza bisturi: la miolisi a radiofrequenza; All’Ospedale Manzoni arriva la miolisi a radiofrequenza per il trattamento dei miomi uterini; All'ospedale di Lecco la nuova frontiera per il trattamento dei miomi uterini.