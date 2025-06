Trapianto rivoluzionario alle Molinette | mamma dona parte del fegato per salvare la figlia neonata

Una storia di coraggio e speranza si è scritta alle Molinette di Torino, dove una madre ha donato parte del suo fegato per salvare la vita della figlia neonata. Questo innovativo trapianto, mai realizzato prima, ha rappresentato una sfida medica straordinaria e un risultato di grande umanità. Un intervento di 13 ore che apre nuove strade nella cura delle malattie pediatriche. Continua a leggere per scoprire come l’amore può superare ogni limite.

A Torino, una bimba di sei mesi è stata salvata con un trapianto mai eseguito prima: parte del fegato donato dalla madre e autotrapianto della vena giugulare. L’intervento, durato 13 ore, è riuscito con successo alle Molinette. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Regina Margherita, intervento da record salva una neonata con grave insufficienza epatica; Straordinario trapianto alle Molinette: il fegato di un bimbo di 5 mesi salva la vita a una bimba di 8 mesi; Torino, gli esplode il fegato dopo un incidente sul lavoro: 55enne salvato grazie a un trapianto all'ospedale Molinette.

