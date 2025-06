Transgender violentata in carcere da 4 detenuti a Ferrara | ‘Vergogna e cecità delle istituzioni’

Un episodio di inaudita gravità scuote le carceri italiane, portando alla luce una vicenda che mette in discussione il rispetto dei diritti umani e la sicurezza dei detenuti. Una donna transgender di 43 anni, reclusa nel carcere di Ferrara, denuncia un'atroce violenza da parte di quattro altri detenuti. È un richiamo forte alle istituzioni affinché si faccia luce e si garantisca giustizia per tutte le vittime di questi orrori.

Una transgender di 43 anni, originaria di Cosenza e detenuta nel carcere maschile di Ferrara, ha denunciato un episodio di violenza sessuale che avrebbe subito lo scorso 24 giugno. Secondo la sua testimonianza, sarebbe stata attirata con la scusa di un caffè e poi violentata da quattro detenuti italiani. La Procura di Ferrara ha aperto un'inchiesta per fare luce sull'accaduto, al momento contro ignoti. Una denuncia grave, una richiesta di aiuto ignorata. La detenuta, ristretta nel carcere Arginone da aprile, aveva già denunciato molestie e aveva chiesto un trasferimento per timore di essere aggredita.

