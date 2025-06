Tramvia in arrivo altri due cantieri Lavori di Publiacqua in centro cambiano otto percorsi dei bus

Traffico nel caos: la tramvia si prepara ad ampliare il suo percorso con altri due cantieri di Publiacqua in pieno centro, causando cambiamenti drastici negli itinerari dei bus. Firenze si trova di fronte a un’estate bollente non solo per il clima, ma anche per le sfide logistiche che questa mobilitazione comporta. La domanda è: come reagirà la città ? Scopriamo insieme cosa ci attende nei prossimi giorni.

Firenze, 29 giugno 2025 – Un'estate da bollino rosso e non solo per l'aria incadescente che ammorba Firenze. Ai tanti cantieri giĂ presenti nelle strade della cittĂ se ne stanno infatti per aggiungere altri che, con tutta probabilitĂ , complicheranno ulteriormente la viabilitĂ anche se c'è da tener conto che, con il trascorrere dei giorni, molti fiorentini andranno via via in ferie dando un po' di respiro alla circolazione. A breve prenderanno il via le arredi lavoro per la realizzazione della linea 3.2.1. della tramvia sul lungarno Pecori Giraldi (cantiere di 200 metri) e si procederĂ poi con il cantiere F2 che va da piazza Gavinana a via Caponsacchi, praticamente all'altezza del circolo della Vie Nuove.

