Tragico incidente con il quad a Premana | morto 60enne

Un tragico incidente a Premana ha strappato la vita a un uomo di 60 anni, coinvolto in uno schianto fatale con il suo quad. La scena, ancora da ricostruire nei dettagli, ha sconvolto tutta la comunità. Mentre le indagini proseguono per chiarire le cause di questa drammatica tragedia, il dolore si fa sentire nel silenzio di una domenica che si è trasformata in un lutto collettivo.

Incidente mortale a Premana. Un uomo di 60 anni ha perso la vita nella serata di oggi, domenica 29 giugno, a seguito di uno schianto con il quad sul quale viaggiava. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. Il mezzo si sarebbe ribaltato dopo essere uscito di strada mentre. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - quad - premana - tragico

Premana, tragico incidente in quad: morto Giacomo Sanelli, erede della dinastia dei coltelli

Premana, tragico incidente in quad: morto Giacomo Sanelli, erede della dinastia dei coltelli - L'uomo, 60 anni, è precipitato in una scarpata per una ventina di metri a causa di un'errata manovra di parcheggio.

