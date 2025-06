Tragico incidente ad Arignano | perde il controllo della sua moto morto a 24 anni Marco Torta

Un drammatico incidente scuote Arignano nella serata di ieri: Marco Torta, 24 anni di Chieri, ha tragicamente perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto Ducati sulla statale 121. La comunità si stringe nel dolore di fronte a questa perdita improvvisa e devastante, mentre le autorità indagano sulle cause che hanno portato a questa tragedia. La sua giovane vita spezzata lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti.

Tragico incidente nella serata di ieri, sabato 28 giugno 2025, ad Arignano. Intorno alle 21,45, un 24enne di Chieri, Marco Torta, ha perso il controllo della propria moto Ducati. In quel momenti, stava percorrendo la statale 121, vicino al confine con Riva presso Chieri.

