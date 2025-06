Tragico incidente a Locana | perde il controllo della moto in galleria muore centauro

Una tragedia che ha scosso la comunità locale, lasciando senza parole e con il cuore colmo di dolore. Un giovane centauro ha perso tragicamente la vita in un incidente che evidenzia ancora una volta quanto possa essere fragile la vita sulla strada. Con il lutto che si diffonde tra amici e familiari, si apre una dolorosa riflessione sulla sicurezza e la prevenzione.

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 29 giugno 2025, a Locana. Un uomo alla guida di una moto ha perso il controllo all’interno della galleria della strada statale 460. Dopo essere caduto, è morto sul colpo. I tentativi di rianimarlo, purtroppo, non sono andati a buon fine. Con. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: tragico - incidente - locana - controllo

Tragico incidente in moto: Francesco Cardillo è morto a soli 19 anni - Un tragico destino ha colpito Francesco Giuliano Cardillo, un giovane di soli 19 anni, che ha perso la vita in un grave incidente in moto a Camignone di Passirano.

Tragico incidente a Locana: perde il controllo della moto in galleria, muore centauro https://ift.tt/knA2owb Vai su X

Tragico incidente a Locana: perde il controllo della moto in galleria, muore centauro.

Tragico incidente a Locana: perde il controllo della moto in galleria, muore centauro - Un uomo alla guida di una moto ha perso il controllo all’interno della galleria della strada statale 460. Lo riporta torinotoday.it