Tragedia nella notte | moto si schianta contro auto Muore 22enne grave l' amico

Una tragica notte ad Aversa: un incidente tra moto e auto si è trasformato in una tragedia, portando via la vita a un giovane di soli 22 anni e lasciando il suo amico in gravi condizioni. La comunità piange questa perdita improvvisa e drammatica, mentre le indagini cercano di fare luce su quanto accaduto. Un dramma che ci ricorda quanto possa essere fragile la vita, e l’importanza della sicurezza sulle strade.

Drammatico incidente nella notte in via Di Jasi ad Aversa, dove un ragazzo di soli 22 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra una moto e una Fiat 500. Ferito gravemente anche il passeggero che era in sella con lui. La vittima, classe 2003, è deceduta sul colpo a causa del violento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

