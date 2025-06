Tragedia in Valsassina | Sergio Radaelli trovato morto nei boschi di Crandola

Una triste notizia scuote la Valsassina: Sergio Radaelli, 55 anni, è stato trovato senza vita nei boschi di Crandola. L’uomo, scomparso nel pomeriggio di oggi, ha lasciato un vuoto profondo tra familiari e amici. Le ricerche serrate hanno portato a questa dolorosa conclusione in un’area impervia. La comunità si stringe nel dolore, auspicando che si facciano presto chiarezza sulla vicenda.

Purtroppo è stato ritrovato senza vita l'uomo di 55 anni del quale non si avevano più notizie dal pomeriggio di oggi, domenica 29 giugno. Intorno alle ore 16 erano scattate le ricerche in una zona impervia di Crandola Valsassina dopo il mancato rientro a casa dell'escursionista. Si tratta di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

