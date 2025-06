Tragedia in Alta Valsassina | morto il 55enne comasco Sergio Radaelli uscito a cercare funghi

Una tranquilla escursione nel cuore dei boschi si è trasformata in una tragedia in Alta Valsassina. Sergio Radaelli, 55enne di Arosio, scompare misteriosamente durante la ricerca di funghi e viene purtroppo ritrovato senza vita. Un dramma che scuote tutta la comunità e ci ricorda quanto possa essere imprevedibile la natura. La scomparsa di Sergio lascia un vuoto profondo, invitandoci a riflettere sulla sicurezza nelle attività all'aperto.

È stato ritrovato senza vita Sergio Radaelli, 55 anni, residente ad Arosio (Como), del quale non si avevano più notizie dal primo pomeriggio di oggi, domenica 29 giugno. L’uomo si era addentrato nei boschi sopra Crandola in Alta Valsassina per cercare funghi insieme ad alcuni amici. Il gruppo si. 🔗 Leggi su Quicomo.it

