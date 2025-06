Tragedia a Robecco d’Oglio | muore a 30 anni Shency Crotti trafitta dal guardrail

Una tragedia scuote Robecco d'Oglio: una giovane vita, quella di Shency Crotti di appena 30 anni, si spegne in un incidente devastante sulla statale 45bis. Un impatto violento e improvviso, che ha lasciato sgomenta la comunità e sollevato numerosi interrogativi sulle cause di questa drammatica perdita. La sua storia ci ricorda quanto possa essere fragile la vita e l'importanza di guidare con prudenza e attenzione.

Uno schianto violentissimo sulla statale 45bis. Un'altra giovane vita spezzata sull'asfalto. È morta così, nel primo pomeriggio Shency Crotti, 30 anni, residente a Vescovato (Cremona), in un drammatico incidente avvenuto a Robecco d'Oglio, lungo la statale 45bis. L'impatto è avvenuto intorno alle 14:00 di domenica 29 giugno, in prossimità del cimitero del paese, su un tratto di rettilineo. Secondo una prima ricostruzione, la giovane alla guida della sua Citroen C3 avrebbe perso il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta e finendo contro il guardrail. L'urto è stato devastante: la barriera d'acciaio ha trafitto l'auto e ha colpito la conducente in maniera fatale.

