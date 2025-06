Tragedia a Pederobba bambina di 10 anni annega nelle acque del Piave

Una tragedia sconvolge Pederobba: una bambina di 10 anni ha perso la vita annegando nelle acque del Piave. Dopo la drammatica perdita di Dennys Navas, il fiume torna al centro dell’attenzione, testimone silenzioso di un’altra dolorosa perdita. Le prime ricostruzioni indicano un pomeriggio di giochi che si è trasformato in un incubo. La comunità si stringe in lutto, mentre le autorità indagano sulle cause di questa terribile fatalità .

Il Piave torna al centro della cronaca locale dopo la tragedia di Fagarè in cui aveva perso la vita il 21enne Dennys Navas. Oggi pomeriggio, 29 giugno, in localitĂ San Giacomo a Pederobba una bambina di dieci anni si è tuffata nelle acque del fiume, non riuscendo piĂą a riemergere. Dalle prime. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Tragedia sul Piave: bambina di 9 anni si tuffa e non riemerge più. Ricerche in corso - PEDEROBBA Scattato l’allarme lungo il Piave per una bambina di 9 anni che, dopo essersi tuffata all’altezza del cementificio in via San Giacomo, non è più riemersa. Lo riporta ilgazzettino.it

Ritrovata morta la bambina di 10 anni annegata nel fiume Piave a Pederobba, provincia di Treviso - Una bambina di 10 anni di origine macedone è annegata nel fiume Piave a San Giacomo, Pederobba; Vigili del fuoco e carabinieri hanno recuperato il corpo e avviato le indagini sull’incidente. Riporta gaeta.it