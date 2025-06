Tragedia a La Quercia | trovato senza vita Stefano Sebastiani 48 anni

Una tragica scoperta scuote La Quercia: Stefano Sebastiani, 48 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, ogni tentativo di salvataggio si è rivelato inutile. La comunità si stringe nel dolore di una perdita improvvisa e inaspettata. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragedia, lasciando spazio a molte domande e a un forte senso di incredulità.

