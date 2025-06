Tragedia a Cetara parla il sindaco | Annullati eventi istituzionali

Una tragedia che ha scosso il cuore di Cetara e di tutta la comunità. La perdita improvvisa ha trasformato un giorno di festa in un momento di profondo dolore, portando il sindaco Fortunato Della Monica a sospendere gli eventi istituzionali per rispetto e vicinanza. In questo difficile frangente, le parole diventano il ponte tra il dolore individuale e la solidarietà collettiva, ricordandoci l’importanza di stare uniti nei momenti di dolore.

Tempo di lettura: 2 minuti “La terribile tragedia consumatasi all’alba di questa mattina alle porte di Cetara ha trasformato in dolore un giorno che doveva essere di festa. Sconforto, sgomento, angoscia e grande tristezza mi pervadono dalle prime ore di questa mattina, così come il tessuto cittadino del nostro operoso borgo marinaro”. il sindaco di Cetara Roberto Fortunato Della Monica ha deciso di affidare ad un messaggio il commento alla tragedia. “Per rispetto del caro Salvatore, persona umile e grande lavoratore impegnato da sempre nel settore della pesca, ho deciso di annullare tutti gli eventi istituzionali per questa giornata sospesa nel dolore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tragedia a Cetara, parla il sindaco: “Annullati eventi istituzionali”

