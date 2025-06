Tragedia a Castilenti | 28enne di Elice muore in uno scontro frontale tra moto e auto

Una tragica tragedia scuote Castilenti: un giovane di soli 28 anni, residente a Elice, ha perso la vita in un terribile incidente frontale tra moto e auto. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di domenica 29 giugno nei pressi di Villa San Romualdo, ha sconvolto l’intera comunità . Le cause sono ancora al vaglio delle autorità , ma il dolore per questa perdita precoce si fa sentire forte e chiaro.

Un drammatico incidente stradale si è verificato oggi, domenica 29 giugno, intorno alle 14:30 nei pressi di Villa San Romualdo, nel territorio comunale di Castilenti, in provincia di Teramo. A perdere la vita è stato un giovane motociclista di 28 anni, residente a Elice, in provincia di Pescara. Le sue iniziali sono R.I.A. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava alla guida di una moto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Jaguar F-Pace che percorreva la stessa strada comunale. L'impatto è stato particolarmente violento e per il giovane centauro non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.