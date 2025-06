Traffico Roma del 29-06-2025 ore 18 | 30

Oggi a Roma, tra traffico intenso e celebrazioni, si festeggiano i Santi Pietro e Paolo, patroni della città. La magica Girandola di Castel Sant'Angelo illumina i Lungotevere, mentre la tradizionale fiera anima le vie di San Paolo fuori le Mura. Un mix di storia, cultura e divertimento che rende questa giornata unica. Scopri con noi cosa sta accadendo nella Capitale in questi momenti!

Luceverde Roma trovati dalla redazione oggi a Roma si festeggiano i Santi Pietro e Paolo patroni della città tra gli eventi La Tradizionale Girandola di Castel Sant'Angelo dalle 19:30 a chiusura dei Lungotevere da Ponte Vittorio Emanuele II a ponte Umberto nella zona della Basilica di San Paolo fuori le mura per consentire lo svolgimento della tradizionale fiera chiusura della via Ostiense Tra Viale Giustiniano Imperatore via Giulio Rocco interdizione al transito Si protrarrà fino alle prime ore di domani lunedì 30 giugno prosegue intanto la stagione dei concerti estivi 2025 al Circo Massimo questa sera sul palco Achille Lauro dalle 17 chiusura di via dei Cerchi cui seguiranno a chiusura in tutta l'area circostante deviazioni anche per le linee bus 81118 160 628 715 enm prevista la chiusura dalle 22 della fermata Circo Massimo stazione alternative Colosseo e piramide e per quanto riguarda i trasporti anche oggi per lavori per la realizzazione del fermata Pigneto previste modifiche alla circolazione dei treni delle linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e fl3 Roma Cesano Viterbo ma per i dettagli di quel altre notizie potete consultare il sito roma.