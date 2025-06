Traffico Roma del 29-06-2025 ore 14 | 30

Se vi trovate nel traffico di Roma del 29 giugno 2025 alle 14:30, preparatevi a possibili disagi e deviazioni. La situazione sulla rete stradale della regione Lazio presenta diverse criticità , tra cui la chiusura temporanea della superstrada Sora-Atina-Cassino e lavori sulla Salaria in provincia di Rieti. Restare aggiornati è fondamentale per pianificare al meglio i vostri spostamenti e evitare sorprese lungo il percorso. Ecco cosa sapere in dettaglio.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione in provincia di Frosinone resta chiusa fino al 30 di Settembre la superstrada Sora Atina Cassino tra Ponte Melfa di Atina è superiore nelle due direzioni Il traffico deviato sulla provinciale 259 in provincia di Rieti sulla diramazione della Salaria per il rifacimento del manto stradale fino al 9 di luglio senso unico alternato tra Passo Corese al casello di Fiano Romano nelle due direzioni per il trasporto ferroviario oggi lavori per la realizzazione della fermata Pigneto modifiche alla viabilità per i treni delle linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto e fl3 Roma Cesano Viterbo oggi a Roma si festeggiano i Santi Pietro e Paolo patroni della città tra gli eventi La Tradizionale Girandola di Castel Sant'Angelo dalle 19:30 chiusure dei Lungotevere da Ponte Vittorio Emanuele II ponte Umberto nella zona della Basilica di San Paolo fuori le mura per consentire lo svolgimento della tradizionale fiera chiusura della via Ostiense Tra Viale Giustiniano Imperatore via Giulio Rocco interdizione al transito Si protrarrà fino alle prime ore di domani lunedì 30 giugno ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della in collaborazione con Roma Capitale

In questa notizia si parla di: traffico - roma - provincia - direzioni

