Traffico Lazio del 29-06-2025 ore 17 | 30

Se vi state preparando a muovervi nel Lazio il 29 giugno 2025 alle 17:30, è importante essere aggiornati sulle condizioni del traffico nella regione. La redazione di Luceverde Lazio segnala alcune difficoltà, tra cui la chiusura della superstrada Sora-Atina-Cassino fino al 30 settembre e deviazioni sulla provinciale 259 in provincia di Rieti. Restate con noi per scoprire come affrontare al meglio gli spostamenti e scegliere le rotte più sicure.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione in provincia di Frosinone resta chiusa fino al 30 di Settembre la superstrada Sora Atina Cassino tra Ponte Melfa di Atina è superiore nelle due direzioni Il traffico deviato sulla provinciale 259 in provincia di Rieti sulla diramazione della Salaria per il rifacimento del manto stradale 9 di luglio senso unico alternato tra Passo Corese al casello di Fiano Romano nelle due direzioni per il trasporto ferroviario oggi lavori per la realizzazione della fermata Pigneto modifiche alla viabilità per i treni delle linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto e fl3 Roma Cesano Viterbo oggi a Roma si festeggiano i Santi Pietro e Paolo patroni della città tra gli eventi La Tradizionale Girandola di Castel Sant'Angelo dalle 19:30 chiusure dei Lungotevere da Ponte Vittorio Emanuele II Umberto nella zona della Basilica di San Paolo fuori le mura per consentire lo svolgimento della tradizionale fiera chiusura della via Ostiense Tra Viale Giustiniano Imperatore via Giulio Rocco interdizione al transito Si protrarrà fino alle prime ore di domani lunedì 30 giugno ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura del in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it