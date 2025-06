Traffico aereo Enav | Guasto risolto si sta tornando a normalità

Traffico aereo nel caos nel Nord-Ovest d’Italia, ma la buona notizia è che il guasto presso il centro di controllo ENAV è stato prontamente risolto. Grazie all’intervento tempestivo del personale tecnico, i sistemi di trasmissione dati sono stati ripristinati e la situazione si sta normalizzando. La ripresa completa sta avvenendo in modo graduale, garantendo un ritorno alla piena efficienza nei cieli del Nord-Ovest.

"Enav comunica che, grazie al tempestivo intervento del proprio personale tecnico-operativo - si legge in una nota diffusa in serata dall'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo - la problematica di trasmissione dati e connettività riscontrata presso il Centro di Controllo d'Area di Milano è stata già risolta. Il traffico aereo nell'area del Nord-Ovest d'Italia sta progressivamente tornando alla piena normalità". Caos nei cieli del Nord-Ovest. Serata di caos per il traffico aereo nel Nord-Ovest dell’Italia. Sono da poco passate le 21 quando arriva la notizie di un guasto al centro radar di Milano. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Traffico aereo, Enav: "Guasto risolto, si sta tornando a normalità"

In questa notizia si parla di: traffico - aereo - enav - guasto

L’aumento esponenziale del traffico aereo presso l’Aeroporto Costa d’Amalfi e Cilento: Sfide e Opportunità - L’aumento esponenziale del traffico aereo presso l’Aeroporto Costa d’Amalfi e Cilento apre un nuovo capitolo di sfide e opportunità per il territorio.

Un guasto a un radar dell'Enav ha causato un blocco del traffico aereo nel Nord Ovest. E’andato in tilt un radar che gestisce(Area Control Center) di tutta l'area nord-occidentale della Penisola.Dopo 2 ore sono ora ripartiti i primi voli da Milano,Bergamo,Genov Vai su X

? Enav comunica che presso il Centro di Controllo d'Area di Milano, responsabile della gestione del traffico aereo nell'area nord-occidentale del Paese, si è verificato un rallentamento al sistema di trasmissione dati. Per garantire i più elevati standard di sicu Vai su Facebook

Caos voli nel Nord Ovest, guasto a un radar Enav: traffico aereo bloccato per circa due ore; Guasto a un radar: traffico aereo bloccato nel Nord Ovest. Ripartiti i primi voli; Traffico aereo, sospesi voli in scali nel Nord-Ovest per guasto a centro radar.

Guasto al centro radar Enav, traffico aereo bloccato nel Nord Ovest. Ripartono i primi voli - "Presso il Centro di Controllo d'Area di Milano, responsabile della gestione del traffico aereo nell'area n ... Secondo msn.com

Guasto a un radar Enav: traffico aereo bloccato nel Nord Ovest - Enav: "Presso il Centro di Controllo d'Area di Milano, responsabile della gestione del traffico aereo nell'area nord- Lo riporta msn.com