Tradimento intervista a Feyza Sevil Gungor Caner Sahin e Yusuf Cim al BCT Festival di Benevento 2025

Al BCT Festival di Benevento 2025, il mondo dello spettacolo si è acceso con emozioni intense e anteprime esclusive. Tra le star più attese, i protagonisti della soap turca "Tradimento" ci hanno svelato retroscena sorprendenti e ricordi indelebili. Feyza Sevil Gungor, Caner Sahin e Yusuf Cim ci hanno mostrato il lato più autentico del loro talento e della loro passione, lasciandoci con la voglia di scoprire ancora di più...

Al BCT Festival di Benevento 2025 sono arrivati anche gli attori della Soap Turca Tradimento: ecco cosa ci hanno raccontato Feyza Sevil Gungor, Caner Sahin e Yusuf Cim. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tradimento, intervista a Feyza Sevil Gungor, Caner Sahin e Yusuf Cim al BCT Festival di Benevento 2025

In questa notizia si parla di: tradimento - feyza - sevil - gungor

Chi è Feyza Sevil Güngör, Oylum di Tradimento? Età e Instagram - Feyza Sevil Güngör è un'attrice turca nota per il suo ruolo di Oylum nella serie "Tradimento". Con un talento straordinario e un crescente seguito su Instagram, la giovane artista cattura l'attenzione del pubblico.

Gli attori Caner Sahin, Feyza Sevil Gungor e Yusuf Çim - gli interpreti di Tolga, Oylum e Ozan in #Tradimento - saranno ospiti del Festival Benevento Cinema e Televisione il prossimo 27 giugno 2025. Vai su X

Feyza Sevil Güngör al BCT FESTIVAL! Piazza Santa Sofia, Benevento Venerdì 27 giugno Ore 22:15 Ingresso gratuito La talentuosa attrice turca Feyza Sevil Gungor, celebre per il ruolo di Oylum Yenersoy nella popolare serie Tradimento, sarà protag Vai su Facebook

Tradimento, la foto degli attori di Ozan e Tolga con James Franco in Italia; Bct: bagno di folla per gli attori di ‘Tradimento’, la soap turca conquista Benevento; Feyza Sevil Güngör, chi è Oylum in “Tradimento”: la carriera, la vita privata, le curiosità e cosa disse a Ver.

Tradimento, intervista a Feyza Sevil Gungor, Caner Sahin e Yusuf Cim al BCT Festival di Benevento 2025 - Al BCT Festival di Benevento 2025 sono arrivati anche gli attori della Soap Turca Tradimento: ecco cosa ci hanno raccontato Feyza Sevil Gungor, Caner Sahin e Yusuf Cim. Segnala comingsoon.it

Tradimento, puntate turche: Dundar infastidisce Tarik chiamandolo 'papà' - Dundar stringe un legame sempre più forte con Ozan dopo aver scoperto di essere il figlio biologico di Guzide e Tarik ... it.blastingnews.com scrive