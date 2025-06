Tradimento anticipazioni turche | Oylum fa una scoperta sconvolgente sul suo passato

Preparati a un ritorno mozzafiato della soap turca "Tradimento" su Canale 5! Dopo la pausa estiva, le nuove puntate promettono di sconvolgere gli equilibri con intrighi, colpi di scena e rivelazioni sorprendenti. Tra queste, una scoperta sconvolgente cambierà per sempre la vita di Oylum: un segreto sul suo passato e sui suoi genitori biologici che lascerà tutti senza parole. Pronti a scoprire di più?

La soap turca Tradimento ( Aldatmak ) sembra prepararsi a tornare a settembre con appuntamenti ricchi di colpi di scena. Dopo la lunga pausa estiva la dizi turca tornerà a tenerci compagnia su Canale 5 con nuovi intrighi pronti a rivoluzionare il corso degli eventi. Tra questi ce ne sarà uno che sconvolgerà la vita di Oylum: la ragazza scoprirà infatti una sconcertante verità sul suo passato e sui suoi genitori biologici. Pronti a scoprire di cosa si tratta? Continuate a leggere. Anticipazioni turche Tradimento: Oylum scopre la verità sui suoi genitori biologici. Parallelamente alla ricerca del figlio biologico di Güzide e Tarik, un'altra s toryline si affaccerà nelle trame della serie tv turca: se Oylum non è figlia della giudice Özgüder e dell'ex marito, chi sono i suoi genitori biologici? Mentre la coppia sarà intenta a cercare di scoprire se Dündar è figlio loro, Oylum avrà modo di riflettere sul fatto che quello scambio di culle l'avrà privata dei suoi genitori naturali.

