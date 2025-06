Tra talk e concerti Torna l’Arena del porto Un logo e raffica di show | Poi un palco sul mare

L’Arena sul Mare di Ancona si prepara a vivere un’estate indimenticabile, tra talk, concerti e spettacoli mozzafiato sul suggestivo sfondo del Porto antico. Un palco che si trasforma in un palcoscenico vibrante, portando musica e cultura direttamente sul mare. Tra gli eventi clou c’è l’"Ulisse Fest" di Lonely Planet, con protagonisti i grandi nomi come Coma Cose e Max Gazzè, pronti a conquistare il pubblico dorico. La musica sta per prendere il sopravvento, e tu non vorrai perderti neanche un attimo.

L’Arena sul Mare di Ancona, al Porto antico, è pronta a diventare uno dei luoghi chiave dell’estate dorica. Tra gli eventi più attesi c’è l’" Ulisse Fest " di Lonely Planet, che venerdì 4 e sabato 5 calerà i suoi due assi: rispettivamente il concerto dei Coma Cose (ore 21.30) e quello di Max Gazzè (ore 22.30), accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello. Ma venerdì (ore 20) sarà anche il giorno di Vincenzo Schettini, popolarissimo divulgatore scientifico, youtuber e conduttore televisivo. Altre figure note al pubblico sono quelle dello scrittore e ‘giramondo’ Gianluca Gotto, atteso martedì 8, e Paolo Crepet, che arriverà il 25 luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tra talk e concerti. Torna l’Arena del porto. Un logo e raffica di show: "Poi un palco sul mare"

“Final Coutdown” al Porto Antico: gli Europe in concerto all'Arena del Mare - una serie di eventi imperdibili che celebrano la musica degli anni Ottanta, portando sul palco icone intramontabili e ricordi indelebili.

