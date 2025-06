Tra società e mercato tanta attesa per la nuova Roma | Candela ha le idee chiare

allenatore Gian Piero Gasperini, rivelando entusiasmo e fiducia nel progetto. Tra aspettative e curiosità, il mondo giallorosso si prepara a vivere una stagione ricca di sfide e novità, con la speranza di tornare ai vertici del calcio italiano e internazionale. Candela ha le idee chiare: il futuro della Roma dipende da scelte sapienti e dall’impegno di tutti.

Con il passare dei giorni cresce l’attesa per vedere all’opera la nuova Roma di Gian Piero Gasperini, che inizierà a muovere i primi passi il prossimo 13 luglio, quando si ritroverà a Trigoria per la preparazione estiva. Delle novità a livello societario, delle necessità sul mercato e di alcuni giocatori chiave ha parlato l’ex giallorosso Vincent Candela che, in un’intervista al Corriere della Sera, ha esordito esprimendosi proprio sul neo tecnico: “Se è l’uomo giusto? Assolutamente si. Roma è una piazza diversa. Serve personalità e lui ne ha da vendere”. Candela ha poi esaltato le figure di Massara e Ranieri: “Con tutto il rispetto per chi c’era prima, Massara è un top player del ruolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it