Tra roghi e norme non rispettate è emergenza continua | in un giorno 30 interventi

Tra roghi e norme non rispettate, Brindisi si trova ancora sotto un’eccezionale emergenza: 232 interventi in un solo giorno, con 30 interventi solo sabato sera. Le campagne di Torchiarolo e Villa Castelli sono state teatro di incendi devastanti che mettono a dura prova i vigili del fuoco. La situazione rimane critica, e l’attenzione pubblica è alta. In questo scenario drammatico, è fondamentale rafforzare le misure di prevenzione e rispettare le norme antincendio per tutelare il nostro territorio e la nostra sicurezza.

BRINDISI - Sabato sera, ore 20: il sole si abbassa sulla linea dell'orizzonte, ma nelle campagne di Torchiarolo il clima è ancora rovente. I vigili del fuoco brindisini stanno domando le fiamme che hanno funestato un uliveto. In agro di Villa Castelli, è passata qualche ora, la notte è illuminata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

