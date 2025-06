Tra ricordo e mobilitazione | Per cambiare il mondo È l’impegno del 29 giugno

Tra ricordo e mobilitazione, il 29 giugno 2009 segna un punto di svolta nel cuore di tutti. Ognuno conserva un ricordo vivido di quella sera: dove era, con chi, cosa faceva, e come quell’attimo abbia cambiato per sempre le loro vite. Quel tramonto a mezzanotte, quando il cielo di Viareggio si tinse di rosso, rimarrà impresso nella memoria collettiva. Perché, in quel giorno, 32 anime non hanno più avuto un altro momento di vita da vivere.

Ognuno conserva un ricordo di quella sera: dov’era, con chi, cosa stava facendo. Di quello che è stato prima e quello che è venuto dopo "quel tramonto a mezzanotte". Quando il cielo bruno su Viareggio si è fatto rosso, come il fuoco che si è sollevato fra i binari. Ognuno, qui, ha il suo 29 giugno; ma 32 persone non ne hanno più avuto uno dopo il 2009. Uccise da un treno senza ritorno, in equilibrio su un asse corroso del ’74 e lanciato tra le case senza controllo, deragliato ed esploso col suo carico di Gpl alla stazione. Un disastro annunciato dalla carenza di adeguati protocolli per mitigare i rischi, e un attimo prima dalle scintille e dall’odore aspro del gas che si è infilato nelle porte di via Ponchielli, oltre le quali si chiudeva una giornata come tante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tra ricordo e mobilitazione: "Per cambiare il mondo". È l’impegno del 29 giugno

