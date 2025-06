Tra ricchi religiosi e nobili divorati da liti ereditarie chi sono i padroni di via della Conciliazione

Tra ricchi religiosi e nobili coinvolti in liti ereditarie, emerge un panorama complesso che plasma il destino di via della Conciliazione. Oggi, questa strada simbolo della Cristianità , si confonde tra storia, politica e fede, attirando sguardi da ogni angolo del pianeta. Ma cosa resta dell’antico tessuto urbano che un tempo definiva questa via? Scopriamolo insieme, tra passato e presente, in un viaggio tra memoria e rinascita.

Oggi, anche grazie agli eventi che ruotano intorno alla sede mondiale della cristianità - non ultimi il funerale di papa Francesco e il Conclave che ha designato il suo successore - via della Conciliazione è una delle strade più note al mondo. Meno noto è cosa resta dell'antico tessuto urbano e.

