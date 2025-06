Tra numeri e statistiche Un Palio di mercoledì

Tra numeri e statistiche, il Palio di Siena svela storie affascinanti e curiosità sorprendenti. Ma chi beneficia davvero del mercoledì? Analizzando le carriere ufficiali, scopriamo che l'Istrice domina con 10 vittorie su 89 edizioni, mentre la Pantera, con una sola vittoria, chiede più attenzione alla giornata. Se ci soffermiamo sui dettagli, emergono dettagli interessanti che rendono il mercoledì ancora più intrigante. Ecco perché questa giornata merita di essere rivista con occhi nuovi.

A chi porta bene il mercoledì? Se guardiamo alla storia complessiva delle Carriere ufficiali, e abbiamo corso in questo giorno della settimana ben 89 volte, è l' Istrice che ha vinto più volte (10) nella considerazione delle dieci partecipanti a questa carriera di Provenzano. Segue il Bruco con 7 vittorie. La Contrada che ha più da chiedere al mercoledì è la Pantera con una sola vittoria, mentre l' Oca ne ha due. Se guardiamo invece soltanto gli anni Duemila, si è corso 7 volte il mercoledì. Sempre guardando le dieci in piazza c'è la Selva con due vittorie, Drago e Istrice con una. Il novecento ha visto invece 27 volte la carriera in questo giorno della settimana.