Tour europeo per Wang Yi La Cina vuole l’Ue

Il ministro degli Esteri cinese, il capo della diplomazia del PartitoStato Wang Yi, sarĂ in Europa da domani, lunedì 30 giugno, al 6 luglio per un tour diplomatico che toccherĂ Bruxelles, Berlino e Parigi. In programma, il 13° round del dialogo strategico di alto livello Cina-Ue, l'ottavo round del dialogo Cina-Germania su diplomazia e sicurezza, e una nuova sessione del meccanismo di scambio ad alto livello tra Cina e Francia. Un'agenda fitta, che segna una nuova fase di interlocuzione con il blocco europeo. Secondo fonti diplomatiche, è sul tavolo l'ipotesi di un allentamento delle sanzioni incrociate imposte nel 2021, che avevano bloccato i canali di dialogo tra la Cina e il Parlamento europeo.