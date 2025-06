Tour de France 2025 Richard Carapaz costretto a rinunciare alla Grande Boucle

Il Tour de France 2025 si appresta a emozionare gli appassionati di ciclismo, partendo da Lille il 5 luglio per una competizione che promette battaglie epiche e sorprese lungo le sue tre settimane. Tuttavia, una nota amara scuote la corsa: Richard Carapaz è costretto a rinunciare alla grande Boucle, privando il pubblico di un protagonista di rilievo. La gara, ricca di sfide e colpi di scena, si prepara a scrivere nuove pagine di storia.

Sabato 5 luglio, da Lille, prenderĂ il via la 112ÂŞ edizione del Tour de France. La Grand DĂ©part fa ritorno in Francia e ci aspetta una corsa in giallo appassionante, che animerĂ la scena per tre settimane (27 luglio). Per i corridori sarĂ una grande sfida, viste le tante insidie che dovranno affrontare quotidianamente lungo il percorso che, come da tradizione, si concluderĂ sugli Champs-ÉlysĂ©es a Parigi. C’è una novitĂ in negativo e riguarda Richard Carapaz. Il corridore della EF Education – EasyPost, infatti, non prenderĂ parte alla Grande Boucle a causa di un’infezione gastrointestinale contratta mentre si allenava in Ecuador. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, Richard Carapaz costretto a rinunciare alla Grande Boucle

In questa notizia si parla di: tour - france - richard - carapaz

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio" - Roma, 20 maggio 2025 – Mentre il Giro d’Italia cattura l’attenzione, le attenzioni si spostano già sul Tour de France 2025, con Vingegaard e Pogacar pronti a sfidarsi ancora una volta.

Tour de France 2025 Richard Carapaz costretto al forfait per un problema intestinale:: Vai su X

Dopo il terzo posto al Giro d’Italia, Richard Carapaz è pronto a lanciarsi sul Tour de France. Vai su Facebook

Richard Carapaz salta il Tour de France per un problema gastrointestinale! Vaughters (EF): Colpo durissimo per noi; Carapaz, niente Tour de France per un'infezione gastrointestinale; Tour de France 2025, Richard Carapaz costretto al forfait per un problema intestinale:.

Richard Carapaz salta il Tour de France per un problema gastrointestinale! Vaughters (EF): "Colpo durissimo per noi" - Il terzo classificato del Giro d’Italia salterà la Grande Boucle dopo aver contratto u ... Lo riporta eurosport.it

Carapaz, niente Tour de France per un'infezione gastrointestinale - Il corridore dell'Ecuador non sarà al via del Tour de France, che prenderà il via il prossimo sabato 5 luglio. Da sport.sky.it