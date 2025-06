Tour de France 2025 Carapaz non sarà al via | ecco cosa è successo

Il Tour de France 2025 si prepara ad accendere i motori, ma tra assenze e recuperi sorprendenti, il panorama si fa sempre più imprevedibile. Dopo le rinunce di Gaudu, Gheoghegan Hart e Cosnefroy, ora è Carapaz a dover rinunciare alla partenza, lasciando spazio a nuove speranze e sfide emozionanti. La corsa è aperta, e il vero spettacolo sta per cominciare. Riusciranno i protagonisti rimasti a conquistare la maglia gialla?

Roma, 29 giugno 2025 – Il livello resta altissimo, ma giorno dopo giorno la startlist del Tour de France 2025, al via sabato 5 luglio, perde qualche pezzo più o meno pregiato. In principio erano stati David Gaudu, Tao Gheoghegan Hart e Benoit Cosnefroy, mentre oggi tocca a Richard Carapaz alzare bandiera bianca. A fare da contraltare c'è invece il recupero lampo di Jonas Abrahamsen nonostante la frattura alla clavicola rimediata al Giro del Belgio 2025 poco più di dieci giorni fa. Perché Carapaz non sarà al Tour de France 2025. L'ecuadoriano, terzo al Giro d'Italia 2025 e desideroso di prendere parte alla Grande Boucle per andare a caccia di tappe e magari confermare la maglia a pois dell'anno scorso, è stato fermato da un'infezione gastrointestinale contratta in patria: per lui, dopo una settimana di febbre e dolori, urge un periodo di riposo non conciliabile con un viaggio così lungo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, Carapaz non sarà al via: ecco cosa è successo

