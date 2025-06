Totti | Frey mi ha detto di non tirare! E su Gattuso | Deve fare bene

L’aria di calcio che profuma di ricordi avvolge il Romeo Menti, dove Francesco Totti, icona senza tempo, si è concesso ai tifosi con il suo inconfondibile sorriso. Tra aneddoti e battute, ha rivelato consigli su Frey e Gattuso, dimostrando ancora una volta il suo spirito genuino e la passione che lo rende leggenda. La magia di quei momenti ci ricorda perché il calcio è molto più di uno sport: è emozione pura.

L’aria di calcio che profuma di ricordi, la cornice di uno stadio pieno di affetto, e lui, Francesco Totti, sempre al centro della scena. A Vicenza, per l’evento “ Operazione Nostalgia ” andato in scena al Romeo Menti, lo storico numero 10 della Roma si è concesso ai tifosi e ai microfoni con la solita leggerezza e quel mix unico di ironia e carisma. Pochi minuti prima del fischio d’inizio della Partita delle Leggende, l’ex capitano ha parlato ai microfoni di Sportitalia, regalando battute, sorrisi e anche qualche riflessione su temi d’attualità calcistica. Senza mai perdere il suo stile. “Frey mi ha detto di non tirare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Totti: “Frey mi ha detto di non tirare!” E su Gattuso: “Deve fare bene”

