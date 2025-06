Totti benedice la Roma di Gasperini | Champions l’obiettivo Ranieri? Una garanzia

Francesco Totti conferma il suo ruolo di faro del romanismo, anche da ex campione, offrendo spunti sulla nuova stagione giallorossa. Tra benedizioni a Gasperini e rispetto per il ritorno di Ranieri, l’ex numero 10 sottolinea: “Aspettiamo, ma l’obiettivo dev’essere la Champions”. Un messaggio chiaro che ispira fiducia e ambizione, dimostrando come il cuore romanista continui a guidare le speranze del club.

Francesco Totti non smette di essere il faro del romanismo, anche da ex. L'ex numero 10 della Roma, in un'intervista concessa all'edizione odierna de Il Resto del Carlino, ha affrontato i temi piĂą caldi del momento, a partire dalla scelta del nuovo allenatore, Gian Piero Gasperini, fino al ritorno dietro le scrivanie di Claudio Ranieri, figura simbolo e apprezzata anche dal popolo romanista. "Aspettiamo, ma l'obiettivo dev'essere la Champions". Totti, con la consueta prudenza ma anche con un occhio carico di speranza, ha commentato l'arrivo di Gasperini sulla panchina giallorossa: "Aspettiamo, aspettiamo.

Totti benedice la Roma di Gasperini: “Champions l’obiettivo. Ranieri? Una garanzia”.

