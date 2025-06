Torno alle 14 Ugo Fattore scompare | trovato morto due giorni dopo precipitato durante l’escursione

Un tragico mistero si è consumato nelle suggestive Alpi bellunesi: Ugo Fattore, noto architetto veneziano, scompare durante un’escursione e viene trovato senza vita dopo due giorni di ricerche intense. La sua scomparsa ha sconvolto amici e familiari, lasciando interrogativi irrisolti sulle cause di questa tragedia. Cosa si nasconde dietro questa drammatica perdita? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa triste vicenda.

Ugo Fattore purtroppo non è mai più tornato dalla breve escursione. Il corpo senza vita dell’architetto veneziano è stato recuperato oggi dopo due giorni di ricerche in Val Pramper, sulle Alpi bellunesi dove era scomparso venerdì pomeriggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

