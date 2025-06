Torna all’antico splendore la Torre Civica di Castelvecchio

Dopo anni di attesa e impegno, la Torre Civica di Castelvecchio, frazione di Monte Porzio, rinviene il suo antico splendore. Questa mattina si sono conclusi i lavori di restauro e oggi alle 18:30 si terrà l'inaugurazione ufficiale, con la partecipazione del sindaco Marco Moscatelli e delle autorità regionali. Un segnale forte di rinascita e valorizzazione del patrimonio locale, reso possibile grazie al sostegno del Gal ‘Flaminia Cesano’.

E’ tornata all’antico splendore la Torre Civica di Castelvecchio, frazione di Monte Porzio, e oggi alle 18,30 si svolgerà l’inaugurazione dei lavori di restauro, alla presenza del sindaco Marco Moscatelli e dei componenti della sua squadra di governo comunale, rappresentanti della Regione Marche e del Gal (Gruppo di Azione Locale) ‘Flaminia Cesano’. Proprio attraverso un bando del Gal hanno trovato copertura l’80% delle risorse necessarie per i lavori di sistemazione della vecchia Torre, ammontanti complessivamente a 62.500 euro, poco più di 10mila dei quali attinti dal bilancio dell’Ente. Per tirarla a lucido, sono stati restaurati i solai e le scale interne, in modo da renderla di nuovo accessibile, è stato sistemato il tetto e anche le facciate, intervenendo, infine, anche sul suo orologio, "che dalla prossima settimana – evidenzia il primo cittadino - tornerà a scandire l’ora, dopo che per circa trent’anni ha avuto le lancette immobili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it