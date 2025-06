Torino salvataggio straordinario | doppio trapianto da vivente per una bimba di 6 mesi

Un salvataggio straordinario a Torino: una bambina di soli sei mesi, affetta da una rara malformazione delle vie biliari, ha ricevuto un doppio trapianto innovativo mai eseguito in Italia. Grazie a un intervento pionieristico presso la Città della Salute e della Scienza, la piccola ha avuto una seconda possibilità di vita. L’operazione rappresenta un risultato straordinario della medicina italiana, dimostrando che con innovazione e dedizione si possono superare limiti impensabili. Continua a leggere per scoprire come è andata a finire.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’operazione mai eseguita prima in Italia. Una bambina di soli sei mesi, colpita da una rara malformazione delle vie biliari, è stata salvata grazie a un doppio intervento chirurgico d’eccezione eseguito presso la CittĂ della Salute e della Scienza di Torino. L’intervento: trapianto di fegato e autotrapianto di vena. La piccola paziente ha ricevuto una porzione di fegato donata dalla madre, a cui si è aggiunto un autotrapianto della vena porta, fondamentale per convogliare il sangue proveniente dall’apparato digerente verso il fegato. Per sostituire questa vena, i medici hanno utilizzato la vena giugulare, prelevata dal collo della stessa bambina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Torino, salvataggio straordinario: doppio trapianto da vivente per una bimba di 6 mesi

In questa notizia si parla di: doppio - mesi - torino - salvataggio

Bimba di 6 mesi e una donna trovate morte a Roma. Cosa sappiamo sul doppio giallo di Villa Pamphili - Un tragico enigma scuote Roma: una bimba di sei mesi e una donna sono state trovate morte nel quartiere Villa Pamphili.

A Torino, in Piazza Regina Margherita, un cane è stato protagonista di un drammatico salvataggio che ha lasciato i passanti a bocca aperta. Poco dopo mezzogiorno, Limo, un cane, è finito sotto un tram sfuggendo al dog sitter. I vigili del fuoco, con dedizione Vai su Facebook

Il primo giugno 1946 vi fu l'appello dalle cronache cittadine di Gazzetta del Popolo e @StampaTorino : domani non disertate le urne! Per la prima volta anche le donne ammesse al voto L'appello vale anche per l'8 e 9 giugno 2025 Vai su X

Torino, una neonata di due mesi, sedata e nascosta in una busta della spesa: emergono dettagli inquietanti; Como-Torino 1-0: i granata perdono dopo due mesi. Ma quel gol annullato…; VIDEO | Due mesi in rianimazione e due interventi, poi il ritorno alla vita: ecco perché l'elisoccorso fa la differenza.

Doppio trapianto a Torino, una mamma salva la bimba di 6 mesi donandole una parte di fegato - Dopo aver aspettato venti giorni un'offerta di organi da un donatore deceduto, le condizioni del fegato si erano aggravate in maniera irreparabile: è così che la mamma 32 enne ha deciso di donare una ... Riporta msn.com

Doppio trapianto da vivente salva bimba 6 mesi a Torino - Una bimba di sei mesi, affetta da una rara malformazione delle vie biliari, è stata salvata grazie al trapianto di una parte di fegato, donato dalla mamma, e all'autotrapianto della vena porta, il tro ... Si legge su msn.com