Torino is Fantastic stasera su Canale 5 | conduttori ospiti e scaletta della grande festa musicale

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile questa sera su Canale 5: "Torino is Fantastic" porta sul palco le migliori voci italiane e internazionali, condotto da Gerry Scotti e Noemi. Un evento unico, nato durante la Festa di San Giovanni, che unisce musica, emozioni e grande spettacolo. Scopri gli ospiti, la scaletta e come seguire questa festa in chiaro e streaming. Non perdere questa straordinaria serata all'insegna della musica e della tradizione torinese!

Un evento unico registrato durante la Festa di San Giovanni a Torino con la conduzione di Gerry Scotti e Noemi. Scopri tutti gli ospiti, la scaletta e come vedere il concerto in chiaro e streaming. Stasera, Domenica 29 giugno 2025 Canale 5 trasmette Torino is Fantastic, un evento musicale speciale registrato a Torino durante la Festa di San Giovanni. La serata vedrà sul palco grandi artisti italiani e internazionali, con la conduzione di Gerry Scotti e Noemi. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, con successi da cantare e una scaletta ricca di emozioni. Scaletta della serata Torino is Fantastic è un concerto evento realizzato in occasione della Festa di San Giovanni, il santo patrono di Torino, che si è tenuto in Piazza Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Torino is Fantastic stasera su Canale 5: conduttori, ospiti e scaletta della grande festa musicale

In questa notizia si parla di: scaletta - torino - festa - fantastic

Vasco Rossi, prime anticipazioni della scaletta per due concerti a Torino: "30 brani, li lega la vita" - Vasco Rossi è pronto a infiammare Torino con due concerti imperdibili il 31 maggio e il 1° giugno, parte del suo attesissimo Vasco Live 2025.

Il grande concerto in Piazza Vittorio a Torino sarà trasmesso in TV... Vai su Facebook

Torino is Fantastic stasera su Canale 5: conduttori, ospiti e scaletta della grande festa musicale; Torino is Fantastic, stasera su Canale 5 l'evento musicale con Gerry Scotti e Noemi; Torino Is Fantastic, il concerto evento stasera in tv: cantanti, ospiti, scaletta.

Torino is Fantastic stasera su Canale 5: conduttori, ospiti e scaletta della grande festa musicale - Un evento unico registrato durante la Festa di San Giovanni a Torino con la conduzione di Gerry Scotti e Noemi. Secondo msn.com

Torino is fantastic: il concerto evento della Festa di San Giovanni in diretta su Canale 5 - Stasera a Torino, il concerto "Torino is fantastic" in Piazza Vittorio Veneto, condotto da Gerry Scotti e Noemi, presenta artisti come Mahmood, Alessandra Amoroso e Gianna Nannini. Da ecodelcinema.com