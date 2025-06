Torino is Fantastic stasera il concerto di San Giovanni condotto da Gerry Scotti e Noemi

Preparati a vivere una serata indimenticabile: Torino si trasforma nella capitale della musica con “Torino is Fantastic”, il concerto evento condotto da Gerry Scotti e impreziosito dalla straordinaria presenza di Noemi. Questa notte, domenica 29 giugno, su Canale 5, lasciati coinvolgere da un mix di emozioni, talento e spettacolo che renderà Torino ancora più magica. Non perdere l’appuntamento con una serata che resterà nel cuore di tutti!

Oggi, domenica 29 giugno, in prima serata su Canale 5, va in scena “Torino is Fantastic”, il grande concerto evento condotto da Gerry Scotti e la partecipazione straordinaria di Noemi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Torino is Fantastic, stasera il concerto di San Giovanni condotto da Gerry Scotti e Noemi

In questa notizia si parla di: torino - fantastic - concerto - condotto

Torino Is Fantastic, il concerto con Annalisa, Venditti, Il Volo, i finalisti di Amici - Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: Torino is Fantastic, il grande concerto che illuminerà Piazza Vittorio Veneto il 24 giugno, con ospiti d'eccezione come Annalisa, Venditti, Il Volo e i finalisti di Amici.

"Torino is Fantastic", gli artisti in scaletta del concerto di Canale 5 condotto da Gerry Scotti con Noemi Vai su X

Il 24 giugno Torino celebra il suo Santo Patrono con un evento straordinario che unisce per la prima volta concerto e spettacolo pirotecnico in piazza Vittorio Veneto. All'evento "Torino is fantastic", condotto da Gerry Scotti e con guest star internazionale Shagg Vai su Facebook

Torino is Fantastic, stasera il concerto di San Giovanni condotto da Gerry Scotti e Noemi: da Annalisa a Mahmo; Torino Is Fantastic, il concerto evento stasera in tv: cantanti, ospiti, scaletta; Su Canale 5 il concerto evento Torino is fantastic condotto da Gerry Scotti: i cantanti che si esibiranno.

Torino is Fantastic: il concerto con Gerry Scotti e Noemi su Canale 5 - Torino is Fantastic: il concerto con Gerry Scotti e Noemi su Canale 5. Segnala tpi.it

Torino is Fantastic: la scaletta, dove vederlo e gli ospiti sul palco da Mahmood a Il Volo fino ai protagonisti di “Amici di Maria De Filippi” - Da Mahmood a Shaggy, da Annalisa a Gianna Nannini: ecco tutti gli artisti che si esibiranno stasera nel concerto evento ... Riporta ilfattoquotidiano.it