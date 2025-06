Torino is Fantastic | la scaletta dove vederlo e gli ospiti sul palco da Mahmood a Il Volo fino ai protagonisti di Amici di Maria De Filippi

Preparati a vivere una serata indimenticabile a Torino! Stasera, domenica 29 giugno, su Canale 5, “Torino is Fantastic” unisce musica, emozioni e ospiti stellari tra cui Mahmood, Noemi e Shaggy. Scopri la scaletta, gli ospiti sul palco e le sorprese che renderanno questa festa un vero e proprio evento da non perdere: il palcoscenico si anima con protagonisti di livello internazionale e star italiane, pronti a conquistare il cuore del pubblico.

Stasera, domenica 29 giugno, in prima serata su Canale 5 “ Torino is Fantastic ” il concerto evento in Piazza Vittorio Veneto di Torino condotto da Gerry Scotti con la partecipazione straordinaria di Noemi. Ospite internazionale è Shaggy, che presenterà “Boombastic (Fantastic)”, la nuova versione del brano cult che celebra quest’anno il trentennale della sua uscita. Mahmood apre la serata con “Personale”, “Overdose” e “Tuta gold”, Alessandra Amoroso canta “Cose stupide”, Serenata” e il medley “Comunque andare” con “Vivere a colori”, Shaggy con “Boombastic”, Gianna Nannini propone “Panorama”, “America” e “Sei nell’anima”, Annalisa con “Sinceramente”, “Mon amour” e Maschio”, Shaggy con Noemi canta “I got to work angel”, poi Shaggy da solo con “Fly high“, “Capolavoro”, “Grande amore” e “Nessun dorma” per Il Volo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Torino is Fantastic: la scaletta, dove vederlo e gli ospiti sul palco da Mahmood a Il Volo fino ai protagonisti di “Amici di Maria De Filippi”

Torino Is Fantastic, il concerto con Annalisa, Venditti, Il Volo, i finalisti di Amici - Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: Torino is Fantastic, il grande concerto che illuminerà Piazza Vittorio Veneto il 24 giugno, con ospiti d'eccezione come Annalisa, Venditti, Il Volo e i finalisti di Amici.

