TORINO IS FANTASTIC | GERRY SCOTTI E NOEMI SU CANALE 5 CON TANTE STELLE DELLA MUSICA

Preparati a vivere una serata indimenticabile: domenica 29 giugno, su Canale 5, “Torino is Fantastic” trasformerà Piazza Vittorio Veneto in un palcoscenico di musica e festa, con grandi artisti italiani e internazionali. Con Gerry Scotti alla conduzione e Noemi tra i protagonisti, questa kermesse promette emozioni forti e spettacoli sorprendenti. Non perdere l’occasione di essere parte di un evento unico nel suo genere. La notte sarà tutta da scoprire!

Domenica 29 giugno, in prima serata su Canale 5 " Torino is Fantastic" il concerto evento che porterà sul palco alcuni tra i nomi più rappresentativi della scena musicale italiana e internazionale. A fare da cornice all'evento sarà la suggestiva Piazza Vittorio Veneto di Torino, protagonista di una serata all'insegna della musica, della festa e dello spettacolo dal vivo. La conduzione è affidata a Gerry Scotti, con la partecipazione straordinaria di Noemi. Tra gli ospiti più attesi, la star internazionale Shaggy, che presenterà " Boombastic (Fantastic) ", nuova versione del brano cult che celebra quest'anno il trentennale della sua uscita.

Torino Is Fantastic, il concerto con Annalisa, Venditti, Il Volo, i finalisti di Amici - Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: Torino is Fantastic, il grande concerto che illuminerà Piazza Vittorio Veneto il 24 giugno, con ospiti d'eccezione come Annalisa, Venditti, Il Volo e i finalisti di Amici.

