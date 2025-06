Torino is Fantastic con Gerry Scotti su Canale 5 | tutti gli ospiti e cantanti

Preparati a vivere una serata indimenticabile con "Torino is Fantastic", il grande show musicale condotto da Gerry Scotti e Noemi, in onda questa sera su Canale 5 alle 21:32. Una celebrazione della musica, dell'energia e dell'intrattenimento che trasformerĂ Torino in un palcoscenico di emozioni. Scopri tutti gli ospiti speciali e le sorprendenti anticipazioni di questa serata unica: non mancare!

Torino festeggia la grande musica con una serata all’insegna dell’intrattenimento con “ Torino is Fantastic “. Lo show – evento è presentato da Gerry Scotti e Noemi in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni del grande concerto evento di stasera, domenica 29 giugno 2025. Torino is Fantastic con Gerry Scotti quando in tv?. Stasera, domenica 29 giugno 2025, dalle ore 21.32 appuntamento con Torino is fantastic, il grande concerto evento registrato lo scorso 24 giugno in occasione della Festa di San Giovanni, patrono della cittĂ . Gerry Scotti e Noemi sono i padroni di casa dell’evento che vedrĂ alternarsi sul palcoscenico, allestito nella splendida Piazza Vittorio Veneto, grandi nomi ed ospiti della musica italiana ed internazionale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Torino is Fantastic con Gerry Scotti su Canale 5: tutti gli ospiti e cantanti

Tra gli ospiti più attesi, la star internazionale Shaggy, Alessandra Amoroso, Annalisa, Mahmood e tanti altri.