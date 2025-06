Torino è fantastica | il concerto-evento con scotti e noemi su canale 5 il 29 giugno

Il 29 giugno, Torino si è trasformata in una straordinaria vetrina di musica e cultura con il concerto evento "Torino 232 Fantastica" su Canale 5. Scopri come questa serata indimenticabile, celebrativa del Santo Patrono, ha riunito grandi artisti come Scotti e Noemi, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Un’esperienza unica che ha dimostrato ancora una volta il cuore pulsante della città e il suo talento straordinario, rendendo Torino protagonista di un grande spettacolo.

In occasione della celebrazione del Santo Patrono, si è svolta una serata evento di grande rilievo dedicata alla città di Torino. L’evento, intitolato Torino is Fantastic, ha offerto un ricco programma musicale e di intrattenimento trasmesso in diretta su Canale 5. Questa manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi artisti di spicco e ospiti internazionali, confermando il forte legame tra cultura, musica e tradizione locale. luogo e organizzazione dell’evento. dove si è svolto e chi ha curato la produzione. Torino is Fantastic si è tenuto nella centrale Piazza Vittorio Veneto, uno dei simboli più rappresentativi della città. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Torino è fantastica: il concerto-evento con scotti e noemi su canale 5 il 29 giugno

Grande successo ieri sera in piazza Vittorio Veneto per il TORINO IS FANTASTIC! Il grande evento di musica e spettacolo in occasione della festa di San Giovanni e che andrà in onda domenica sera su Canale 5. Il nostro Piemonte sempre più al centro della s Vai su Facebook

