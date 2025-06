Torino doppio trapianto da vivente su neonata di sei mesi | l’intervento salvavita durato 13 ore

Un intervento straordinario, durato 13 ore, ha portato a Torino un doppio trapianto da vivente su una neonata di soli sei mesi affetta da una grave malformazione delle vie biliari. La Città della Salute e della Scienza delle Molinette si conferma all’avanguardia nelle tecniche salvavita, grazie alla dedizione dell’équipe del professor Renato Romagnoli. La speranza di vita e di salute si rinnova, dimostrando che anche le sfide più complesse possono essere vinte con innovazione e coraggio.

Torino, 29 giugno 2025 – Straordinario doppio trapianto su una bimba torinese di appena sei mesi nata con una malformazione delle vie biliari. L’intervento salvavita, durato ben 13 ore, è stato eseguito per la prima volta presso la Città della Salute e della Scienza di Torino (Cdss) delle Molinette dall'équipe del professor Renato Romagnoli. La neonata, poco più di 5 chili di peso, è stata sottoposta al trapianto della parte sinistra del fegato donato dalla mamma 32enne e l'autotrapianto di vena giugulare per sostituire la vena porta indurita e ristretta. Ad aprile la bambina, nata a fine dicembre dell’anno scorso, era giunta al pronto soccorso dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino in preda a uno scompenso epatico con un ittero severo e liquido nell'addome. 🔗 Leggi su Quotidiano.net