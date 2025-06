torino bimba di 6 mesi salvata dal fegato donato dalla mamma

Una storia di speranza e coraggio che ha commosso Torino: una bambina di sei mesi, salvata grazie al generoso dono di fegato della sua stessa mamma. È come se la donna avesse partorito per la seconda volta, regalando alla sua piccola una vita nuova. Grazie all’eccellenza dell’équipe chirurgica delle Molinette, guidata dal professor Romagnoli, un intervento di 12 ore ha scritto una pagina indimenticabile di speranza.

