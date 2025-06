Tor Vergata la chirurga insultata in sala operatoria | Mai ricevute scuse Poi la frecciata all’Ordine dei medici | Mi aspettavo una presa di posizione

In un momento in cui il rispetto e la professionalità dovrebbero essere al centro del mondo medico, l’episodio accaduto a Tor Vergata scuote le coscienze. La coraggiosa chirurga Marzia Franceschilli denuncia ingiustizie e silenzi inquietanti, chiedendo risposte chiare a un sistema che troppo spesso sembra voltarsi dall’altra parte. La sua lotta contro l’ingiustizia non si ferma qui: è il segnale di una chiamata all’azione per un rinnovato impegno etico e umano nel settore sanitario.

«Mi sarei aspettata parole e prese di posizione chiare da parte dell’Ordine dei medici e di alcune società scientifiche. Invece, ho trovato un silenzio inquietante. Sono vittima di un’ingiustizia, ma non mi arrendo». Sono le parole di Marzia Franceschilli, la chirurga del Policlinico di Tor Vergata (Roma) insultata durante un intervento chirurgico dal primario Giuseppe Sica e la cui scena è diventata virale sui social nei giorni scorsi. In un’intervista al Corriere della Sera, la dottoressa racconta cos’è successo dopo che quella clip è andata su tutti i social quel 6 giugno. Innanzitutto le scuse: mai ricevute, riferisce. 🔗 Leggi su Open.online

